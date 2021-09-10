Бесплатные контрацептивы во Франции

Об этом рассказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По его словам, новый закон введут, потому что молодые француженки начали реже покупать противозачаточные средства – в основном из-за нехватки денег.

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Несправедливо, что женщины не могут защитить себя, не могут получить доступ к контрацепции и не могут сделать выбор свободно, потому что это слишком дорого,

– заявил политик.

Какие средства и услуги могут получить женщины

По подсчетам, такая инициатива будет стоить государству 21 миллион евро в год. Благодаря новому закону, француженки моложе 25 лет смогут:

бесплатно консультироваться с врачами о средствах контрацепции;

проходить соответствующие процедуры и сдавать анализы;

получать бесплатно противозачаточные таблетки;

получать внутриматочные спирали;

получать гормональные имплантаты.

По словам политика, правительство разрабатывало закон исходя из того, что в 25 лет человек становится самостоятельнее.

С 2013 года средства контрацепции во Франции бесплатно выдают девушкам с 15 до 18 лет, а взрослым женщинам возмещают 65% стоимости противозачаточных средств. Цель таких мер – снизить количество абортов.

В прошлом году Шотландия стала первой страной в мире, которая обеспечила женщинам бесплатный доступ к гигиеническим средствам.