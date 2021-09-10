Во Франции всем женщинам до 25 лет будут выдавать бесплатные контрацептивы

С 1 января 2022 года, Франция сделает бесплатным доступ к противозачаточным средствам для женщин в возрасте до 25 лет. Так хотят поддержать женщин, которым не хватает денег.

Бесплатные контрацептивы во Франции

Об этом рассказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По его словам, новый закон введут, потому что молодые француженки начали реже покупать противозачаточные средства – в основном из-за нехватки денег.

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Несправедливо, что женщины не могут защитить себя, не могут получить доступ к контрацепции и не могут сделать выбор свободно, потому что это слишком дорого,

– заявил политик.

Какие средства и услуги могут получить женщины

По подсчетам, такая инициатива будет стоить государству 21 миллион евро в год. Благодаря новому закону, француженки моложе 25 лет смогут:

бесплатно консультироваться с врачами о средствах контрацепции;

проходить соответствующие процедуры и сдавать анализы;

получать бесплатно противозачаточные таблетки;

получать внутриматочные спирали;

получать гормональные имплантаты.

По словам политика, правительство разрабатывало закон исходя из того, что в 25 лет человек становится самостоятельнее.

С 2013 года средства контрацепции во Франции бесплатно выдают девушкам с 15 до 18 лет, а взрослым женщинам возмещают 65% стоимости противозачаточных средств. Цель таких мер – снизить количество абортов.

В прошлом году Шотландия стала первой страной в мире, которая обеспечила женщинам бесплатный доступ к гигиеническим средствам.