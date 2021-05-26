Новый штамм назвали "вариантом Бордо". Для его выявления в стране уже создали дополнительные центры тестирования.

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Хотя этому штамма дали новое название, научный и медицинский советник местного органа здравоохранения профессор Патрик Дехейл заявил, что на самом деле это мутация уже известного британского варианта (В.1.1.7).

Около 80% всех новых случаев инфицирования коронавируса во Франции являются британским вариантом. И он тоже начал мутировать.

Что известно об инфицированных "вариантом Бордо"

Большинство инфицированных новым штаммом это ученики школы в районе города Бакалалан и их родители.

Ни один из них не был госпитализирован.

Патрик Дехайл рассказал, что у людей с новым вариантом проявляются "обычные симптомы" или их нет вообще.

Он отметил, что все COVID-вакцины, которые сейчас использует Франция (PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen) эффективны против этого варианта.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline

Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом, для которых мутация вполне естественна. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.

Поэтому от изначального варианта образуются отдельные микроорганизмы. У каждого нового штамма есть свои морфологические и физиологические особенности. Таким образом вирус развивается, адаптируется и ищет пути для своего выживания.