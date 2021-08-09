Эти правила будут действовать до середины ноября и будут применяться ко всем совершеннолетним. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет должны предоставить такое доказательство с 30 августа.

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Где нужен паспорт вакцинации во Франции

  • рестораны;
  • междугородние автобусы;
  • поезда;
  • самолеты;
  • ярмарки;
  • учреждения здравоохранения;
  • кинотеатры;
  • музеи или крупные мероприятия.

Правила менее жесткие, чем планировали

Однако, как заявил министр здравоохранения Оливье Веран в воскресенье, некоторые правила не будут такими жесткими, как планировалось изначально. Например, отрицательный тест будет действительным в течение 72 часов вместо 48. Также будут разрешены самостоятельные тесты, если они проводятся под наблюдением врача.

Коронавирус во Франце: коротко

  • В стране вспыхнули масштабные акции протеста из-за новых ограничений для невакцинированных людей.
  • Самый масштабный протест состоялся в Париже. Тысячи "желтых жилетов" требовали отменить обязательную вакцинацию и "ковидные" паспорта.
  • В ответ на демонстрации, французская полиция применила силу. На участников акции распылили перцовый спрей.
  • Около 63% французов получили по меньшей мере один укол вакцины, большая часть полностью вакцинированы.
  • Всего в стране заболели 6,31 миллиона человек, умерли 112 тысяч.