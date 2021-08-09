Эти правила будут действовать до середины ноября и будут применяться ко всем совершеннолетним. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет должны предоставить такое доказательство с 30 августа.

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рестораны;

междугородние автобусы;

поезда;

самолеты;

ярмарки;

учреждения здравоохранения;

кинотеатры;

музеи или крупные мероприятия.

Правила менее жесткие, чем планировали

Однако, как заявил министр здравоохранения Оливье Веран в воскресенье, некоторые правила не будут такими жесткими, как планировалось изначально. Например, отрицательный тест будет действительным в течение 72 часов вместо 48. Также будут разрешены самостоятельные тесты, если они проводятся под наблюдением врача.

Коронавирус во Франце: коротко