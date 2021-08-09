Во Франции ввели жесткие ограничения для невакцинированных людей

С 9 августа во Франции водят ряд ограничений для невакцинированных против коронавируса людей. Отныне большинство общественных мест будут разрешены лишь тем, кто может доказать, что имеет прививку от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест.

Эти правила будут действовать до середины ноября и будут применяться ко всем совершеннолетним. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет должны предоставить такое доказательство с 30 августа.

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Где нужен паспорт вакцинации во Франции

рестораны;

междугородние автобусы;

поезда;

самолеты;

ярмарки;

учреждения здравоохранения;

кинотеатры;

музеи или крупные мероприятия.

Правила менее жесткие, чем планировали

Однако, как заявил министр здравоохранения Оливье Веран в воскресенье, некоторые правила не будут такими жесткими, как планировалось изначально. Например, отрицательный тест будет действительным в течение 72 часов вместо 48. Также будут разрешены самостоятельные тесты, если они проводятся под наблюдением врача.

Коронавирус во Франце: коротко