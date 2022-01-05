Во Франции заявили о новом штамме: что об этом думают в ВОЗ

На юге Франции обнаружили новый вариант коронавируса, его зарегистрировали как B.1.640.2. однако его циркуляцию впервые зафиксировали еще в ноябре 2021 года.

Причин волноваться нет

И главное – исследование, которое описывает штамм, это препринт научной статьи марсельских врачей.

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Еще 22 ноября эксперты Всемирной организации здравоохранения начали отслеживать изменения на постоянной основе, придав новому варианту статус "под присмотром" (VUM).

Это самый низкий уровень классификации ВОЗ. Его присваивают, когда врачи и ученые имеют основания подозревать, что обнаруженные мутации могут теоретически спровоцировать появление у вируса в новых свойств, а в будущем, возможно, и привести к формированию более опасной инфекции.

Классификация ВОЗ

Если по мере появления новых данных подозрения усиливаются, вариант переходит сначала в разряд "представляющих интерес", а затем – "вызывающих беспокойство".

Например, вариант Омикрон, обнаруженный в ЮАР 24 ноября, прошел этот путь за несколько дней.

Зато статус мутации B.1.640 (IHU) за последние полтора месяца не изменился.

: штамм подтвердили в 12 человек. По данным Средиземноморского госпитально-университетского института, мутация распространяется во французском городе Форкалькье в Провансе. Мутация получила название IHU, предварительно в Европу вирус попал из Камеруна, где уровень вакцинации крайне низкий – менее 3%.

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