Во Франции запретили "лечить сексуальную ориентацию": что такое конверсионная терапия

Во Франции приняли закон, запрещающий так называемую конверсионную терапию – так называют недоказанные методики, направленные на изменение негетеросексуальной ориентации человека.

Того, кто ее практикует, даже могут посадить в тюрьму. За соответствующий закон проголосовали все 142 депутата.

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О чем говорится в законе

Согласно новому закону, наказание ждет тех, кто пытается изменить сексуальную ориентацию или гендерную идентичность людей, в частности предусмотрено:

лишение свободы на срок до 2 лет;

штраф в 30 тысяч евро.

За "лечение" несовершеннолетних и других людей из чувствительных слоев населения наказания могут увеличить – до 3 лет лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

Новый закон также позволяет тем, кто пострадал от такой практики, подавать гражданские иски против тех, кто подверг их такому "лечению".

Он вступит в силу в течение следующих двух недель после подписания президентом Эммануэлем Макроном. Глава государства поддержал данный закон и сказал: "Давайте гордиться этим. Потому что быть собой – это не преступление".

Что такое конверсионная терапия?

Репаративная, или конверсионная терапия является комплексом медикаментозных и психотерапевтических методов, направленных на так называемое исправление "сексуальных отклонений" и возвращение пациента к условной "гендерной норме". То есть, основывается на утверждении, что сексуальную ориентацию человека якобы можно изменить, или "вылечить".



Конверсионную терапию Репаративная, или конверсионная терапия является комплексом медикаментозных и психотерапевтических методов, направленных на так называемое исправление "сексуальных отклонений" и возвращение пациента к условной "гендерной норме". То есть, основывается на утверждении, что сексуальную ориентацию человека якобы можно изменить, или "вылечить".Конверсионную терапию отвергли профессиональные медицинские ассоциации США и европейских стран как не имеющую доказательной базы. Гомосексуальность как заболевание удалили из списка диагнозов Американской психиатрической ассоциации в 1973 году. Всемирная организация здравоохранения исключила этот термин из Международной классификации болезней в 1990 году. Однако конверсионную терапию по-прежнему практикуют во всем мире.

Недавно ученые пришли к выводу, что не существует изолированного гена, который определяет сексуальное влечение к лицам своего пола. В то же время примерно на 25% эта предрасположенность обусловлена генетическими факторами

Запрет "лечить" гомосексуалов по всему миру