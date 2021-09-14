Медработники обязаны пройти вакцинацию
В случае, если медработник получил первую дозу вакцины, он сможет продолжать работать, но при условии прохождения теста на COVID-19 каждые 72 часа.
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Кроме того, непривитые сотрудники не смогут брать оплачиваемый отпуск по болезни.
Условие касается не только врачей
Данное правило распространяется на всех медицинских работников, сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в таких учреждениях.
Работодателям, которые не будут проверять сертификаты о вакцинации своих сотрудников, могут выписать штраф в размере 135 евро, а за более чем три таких правонарушения штраф может достигать 3750 евро.
Внимание! По последним данным, во Франции вакцинированы около 88% медицинских работников.
Кратко о ситуации с COVID-19 во Франции
- Во Франции ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для представителей некоторых профессий, в частности, для медиков, правоохранителей и пожарных.
- Также в стране хотят ввести так называемые паспорта здоровья или санитарные пропуска – документы для доступа к общественным местам (ресторанам, рынкам, поездам с длинным маршрутом и тому подобное).
- Поэтому в стране уже не впервые граждане выходят на массовые протесты. В то же время уровень вакцинации в стране достаточно высок.
- По данным Университета Хопкинса, по состоянию на 14 сентября во Франции зарегистрировали почти 7 миллионов инфицированных коронавирусом. Около 116 тысяч больных умерли в результате заболевания.