Медработники обязаны пройти вакцинацию

В случае, если медработник получил первую дозу вакцины, он сможет продолжать работать, но при условии прохождения теста на COVID-19 каждые 72 часа.

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Кроме того, непривитые сотрудники не смогут брать оплачиваемый отпуск по болезни.

Условие касается не только врачей

Данное правило распространяется на всех медицинских работников, сотрудников домов престарелых, а также на всех, кто работает волонтером в таких учреждениях.

Работодателям, которые не будут проверять сертификаты о вакцинации своих сотрудников, могут выписать штраф в размере 135 евро, а за более чем три таких правонарушения штраф может достигать 3750 евро.

Внимание! По последним данным, во Франции вакцинированы около 88% медицинских работников.

Кратко о ситуации с COVID-19 во Франции