Франция и Германия в сентябре проведут ревакцинацию против COVID-19: причина

Во Франции и Германии с сентября планируют проводить ревакцинацию населения против коронавируса – позволят прививки третьей дозой COVID-вакцин.

Позиция Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция работает над введением третьей дозы вакцины для пожилых людей и людей из группы риска с сентября.

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Ревакцинация в Германии

Министерство здравоохранения Германии заявило, что с сентября жителям Германии будут предлагать вакцинацию третьей дозой вакцины. Прежде всего это коснется пациентов с низким иммунитетом, пожилых людей и жителей домов престарелых и граждан из группы риска.

ВОЗ против прививок бустерной дозой

К слову, ВОЗ призвала страны не вакцинировать граждан третьей дозой от коронавируса минимум до конца сентября. В то же время глава организации Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что вполне понимает, почему страны хотят ввести применение третьей дозы, но важно избежать значительного разрыва между бедными и богатыми странами в вопросе распределения вакцин.

Причиной ревакцинации является распространение штамма коронавируса Дельта. Большинство экспертов все же считают, что введение третьей дозы вакцины – это правильный подход, подкрепленный научными данными.

Что говорят исследования?

Накануне в Pfizer объявили, что эффективность вакцины снижается примерно на 6% каждые два месяца, снижаясь примерно до 84% через 6 месяцев после второй прививки.

В Moderna сегодня, 5 августа, также сообщили, что для лучшей защиты, в частности против штамма Дельта, может понадобиться дополнительная бустерная доза их препарата. Хотя и уровень защиты вакцинации двумя дозами Moderna оценили в 93% в течение по крайней мере 6 месяцев.

Где уже действует вакцинация тремя дозами

С 1 августа в Израиле разрешили вакцинировать от COVID-19 третьей дозой людей старше 60 лет. Третью прививку смогут сделать те, кто получил вторую дозу не менее чем за 5 месяцев до этого.

Известно также, что рассматривают такую возможность в США и Великобритании.