Франция начнет выпускать вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, уже на этой неделе. Также на территории страны будет производство вакцин еще двух компаний.

Планируется, что к концу 2021 года Франция должна изготовить 250 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции.

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Также во Франции начнется производство вакцины Moderna до конца апреля 2021 года.

Впоследствии на территории страны начнут производить вакцины против коронавируса компании Johnson&Johnson и CureVac.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

COVID-вакцину компаний Pfizer и BioNTech начнут выпускать на объектах французской фармкомпании Delpharm в коммуне Сен-Реми-сюр-Авр. Фабрика потратила 20 миллионов евро на оборудование для хранения вакцин, половина финансирования поступила от государства.

Pfizer-BioNTech пришлет нам вакцину, а мы будем отвечать за наполнение стерилизованных флаконов,

– заявил коммерческий директор Delpharm Стефан Лепе