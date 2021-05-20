Соответствующее заявление обнародовало французское Министерство иностранных дел. Таким образом в ведомстве прокомментировали вопрос о том, готов ли Париж пойти по пути греческих Афин и открыть границы для туристов из России.

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В министерстве Франции подчеркнули, что в настоящее время въезд в страну ограничен, а дальнейшие шаги будут координировать со всеми членами Евросоюза.

Пока что в Брюсселе решили разрешить въезд из третьих страны тем людям, которые получили прививки вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ.

Заметим, что российскую вакцину "Спутник V" пока не одобрили ни европейский регулятор, ни ВОЗ.

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