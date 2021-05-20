Соответствующее заявление обнародовало французское Министерство иностранных дел. Таким образом в ведомстве прокомментировали вопрос о том, готов ли Париж пойти по пути греческих Афин и открыть границы для туристов из России.
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В министерстве Франции подчеркнули, что в настоящее время въезд в страну ограничен, а дальнейшие шаги будут координировать со всеми членами Евросоюза.
Пока что в Брюсселе решили разрешить въезд из третьих страны тем людям, которые получили прививки вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ.
Заметим, что российскую вакцину "Спутник V" пока не одобрили ни европейский регулятор, ни ВОЗ.
Что известно об украинском COVID-паспорте
- Ожидается, что сертификаты вакцинации появятся в Украине уже с 1 июля 2021 года.
- Они будут иметь всю необходимую информацию о вакцинации, которую потребуют страны Европейского Союза и ВОЗ.
- Команда Минздрава вместе с Министерством цифровой трансформации разработала соответствующее программное обеспечение, которое будет позволять получать сертификаты в режиме онлайн.
- Предварительно сертификат будет выдаваться через приложение "Дия".
- Планируется, что сертификат можно будет распечатать и получить в бумажном виде.