Франция одобрила терапию антителами против COVID-19, но она подходит не всем

Французские органы здравоохранения одобрили использование препарата от компании AstraZeneca для людей из группы высокого риска коронавируса.

Речь идет о препарате Evusheld. Его использование было одобрено для пациентов с "очень высоким риском заражения и тяжелой формой COVID-19".

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Что известно о препарате

Evusheld произвела британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая разработала вакцину против коронавируса на основе аденовируса.

Evusheld изготавливают из комбинации двух моноклональных антител, препарат вводится дважды с помощью инъекций.

Моноклональные антитела, распознающие конкретную молекулу целевого вируса или бактерий, являются синтетическими версиями природных антител.

Не лечение, а терапия

В отличие от большинства других методов лечения COVID-19, назначаемых уже госпитализированным пациентам, Evusheld предназначен для людей, которые еще не заразились, но у которых может не быть адекватный иммунный ответ. В том числе и после вакцинации.

на этой неделе США одобрили Evusheld для использования в экстренных случаях для взрослых и детей в возрасте с 12 лет.

Во Франции препарат одобрили к использованию только для взрослых в возрасте от 18 лет.

Есть противопоказания: кому нельзя использовать препарат

В ходе клинических испытаний были выявлены сердечно-сосудистые риски. Поэтому препарат рекомендуют принимать людям с двумя или более факторами риска, такими как диабет и ожирение.