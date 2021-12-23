Говорят, что это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
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Так, Франция стала первой страной, которая публично заявила, что аннулирует заказ таблеток против COVID-19.
Эффективность препарата
Произошло это после того, как в конце ноября 2021 года Merck обнародовала данные результатов испытаний. Они указывают, что препарат оказался не столь эффективен, как считалось ранее.
Данные последних исследований были не очень хорошими. Мы отменили заказ,
– сказал глава французского Минздрава Веран.
Он также добавил, что это не приведет к финансовым убыткам.
По данным клинических испытаний, препарат снижает риск госпитализации и смерти среди людей из групп риска на около 30%. Однако ранее производители заявляли о более высокой эффективности.
От скольких доз отказались
Всего речь идет об отмене Францией контракта на 50 тысяч курсов таблеток молнупиравира. Однако Оливье Веран рассчитывает закупить таблетки от Pfizer – они показали эффективность в 90%.
Украина закупит таблетки от коронавируса
- Ранее сообщалось, что Украина также закупает таблетки против коронавируса, в частности препарат молнупиравир. Его будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.
- Планируют закупить 300 тысяч курсов молнупиравиру.
Предпосылки
- Кроме этого, 4 ноября Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck.
- 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств начало рассматривать применение этих таблеток, а 24 ноября Кабмин разрешил использование молнупиравира в Украине.
- Также 16 декабря Дания первой в Евросоюзе разрешила применение таблеток от Merck.