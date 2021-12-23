Франция отказалась от таблеток против COVID, которые хотят закупить в Украине: причина

Власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата от американской компании Merck&Co. Речь идет о молнупиравире.

Говорят, что это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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Так, Франция стала первой страной, которая публично заявила, что аннулирует заказ таблеток против COVID-19.

Эффективность препарата

Произошло это после того, как в конце ноября 2021 года Merck обнародовала данные результатов испытаний. Они указывают, что препарат оказался не столь эффективен, как считалось ранее.

Данные последних исследований были не очень хорошими. Мы отменили заказ,

– сказал глава французского Минздрава Веран.

Он также добавил, что это не приведет к финансовым убыткам.

По данным клинических испытаний, препарат снижает риск госпитализации и смерти среди людей из групп риска на около 30%. Однако ранее производители заявляли о более высокой эффективности.

От скольких доз отказались

Предварительные данные показывали, что таблетки от Merck уменьшают вероятность госпитализации на 50%. Между тем препарат от Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89%.

Всего речь идет об отмене Францией контракта на 50 тысяч курсов таблеток молнупиравира. Однако Оливье Веран рассчитывает закупить таблетки от Pfizer – они показали эффективность в 90%.

Украина закупит таблетки от коронавируса

Ранее сообщалось, что Украина также закупает таблетки против коронавируса, в частности препарат молнупиравир. Его будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Планируют закупить 300 тысяч курсов молнупиравиру.

Молнупиравир – как действует? Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизводства генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни

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