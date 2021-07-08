Франция призывает ЕС не признавать COVID-вакцины из России и Китая

Госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон считает, что Евросоюз должен не признавать вакцины против коронавируса, которые разработали в России и Китае.

По его мнению, количество признанных вакцин для европейцев должно быть ограничено теми, использование которых уже разрешило Европейское агентство лекарственных средств. И других одобрять не надо.

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Сейчас их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. По ряду других вакцин, в том числе российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам",

– заявил чиновник.

Какие вакцины признали в ЕС

Источник: EMA

Moderna / Spikevax, Pfizer-BioNTech / Comirnaty, Johnson & Johnson / Janssen, а также производимую на европейских заводах Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria.

Сейчас EMA рассматривает для одобрения немецкий препарат CureVac (CVnCoV), американский Novavax (NVX-CoV2373), российский "Спутник V" и китайский вакцину Sinovac Vero Cell (более известная, как CoronaVac).

Всего на одобрение дополнительных вакцин регулятором ЕС ожидает много стран. Ведь вакцинированные одобренными препаратами путешественники могут путешествовать по странам Евросоюза без самоизоляции или ПЦР-теста. Самый большой скандал вокруг вакцины AstraZeneca индийского производства (Covishield). В ЕС не одобрили вакцину потому, что индийский Институт сыворотки, который занимается изготовлением препарата, не подал заявку на одобрение.

ВОЗ одобрили использование вакцины Covishield AstraZeneca, признав ее как безопасную и эффективную. Состав и изготовление Covishield не отличается от состава Vaxzevria (AstraZeneca, которую производят на европейских заводах). Это один и тот же препарат от разработчиков из Оксфордского университета, просто изготовлен на разных производственных площадках.

Власти Индии уже пригрозили, что не признают вакцины ЕС и не будут пускать в страну путешественников, привитых европейскими препаратами, пока Евросоюз не одобрит вакцины, произведенные в Индии.