Франция сертифицировала вакцину против COVID-19 компании Pfizer
Франция на национальном уровне позволила применение вакцины против коронавирусной инфекции компаний BioNTech и Pfizer, которая зарегистрирована в Евросоюзе под коммерческим брендом Comirnaty.
Вакцина Comirnaty® (BNT162b2) предназначена для прививок людей, старше 16 лет. Правительство Франции одобрило такое решение 24 декабря, сообщает France24.
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После утверждения и разрешения допуска на рынок Европейским агентством лекарственных препаратов вакцины Comirnaty® – BNT162b2, созданной компаниями BioNTech и Pfizer, Высшая администрация подтверждает действующую стратегию вакцинации против COVID-19 и утверждает в процессе ее осуществления этой вакцины,
– говорится в заявлении Высшей администрации по вопросам здоровья (HAS).
Франция зарезервировала для национальных потребностей 200 миллионов доз вакцин. Это позволит провести вакцинацию от COVID-19 около 100 миллионам человек.
Европейское агентство лекарственных препаратов 21 декабря утвердило вакцину, созданную компаниями BioNTech и Pfizer. Добавим, что массовая вакцинация в Евросоюзе начнется с 27 декабря.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом не менее 21 дня.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят через несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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