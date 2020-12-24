Франция на национальном уровне позволила применение вакцины против коронавирусной инфекции компаний BioNTech и Pfizer, которая зарегистрирована в Евросоюзе под коммерческим брендом Comirnaty.

Вакцина Comirnaty® (BNT162b2) предназначена для прививок людей, старше 16 лет. Правительство Франции одобрило такое решение 24 декабря, сообщает France24.

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После утверждения и разрешения допуска на рынок Европейским агентством лекарственных препаратов вакцины Comirnaty® – BNT162b2, созданной компаниями BioNTech и Pfizer, Высшая администрация подтверждает действующую стратегию вакцинации против COVID-19 и утверждает в процессе ее осуществления этой вакцины,

– говорится в заявлении Высшей администрации по вопросам здоровья (HAS).

Франция зарезервировала для национальных потребностей 200 миллионов доз вакцин. Это позволит провести вакцинацию от COVID-19 около 100 миллионам человек.

Европейское агентство лекарственных препаратов 21 декабря утвердило вакцину, созданную компаниями BioNTech и Pfizer. Добавим, что массовая вакцинация в Евросоюзе начнется с 27 декабря.

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech