Премьер-министр Франции Жан Кастекс сделал прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19. Это произошло в прямом эфире.

О своем намерении сделать прививку этим препаратом он заявил еще 18 марта во время еженедельной пресс-конференции об эпидемиологической ситуации в стране.

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После опубликования заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в соответствии с которым вакцина признана безопасной, Жан Кастекс заявил, что с 19 марта во Франции возобновится применение вакцины AstraZeneca.

Сейчас во Франции делают вакцинацию только людям старше 75 лет. Политик не входит в эту возрастную категорию, ему 55 лет. Но Кастекс подчеркнул, что собирается сделать прививку этой вакциной, чтобы показать, что французы могут ей доверять.

Как происходила вакцинация Жана Кастекса

Инъекцию сделали премьеру в военном госпитале города Сен-Манди в парижском регионе Кастекс, войдя в помещение больницы, где все было подготовлено для проведения вакцинации, снял пиджак и закатал рукав белой рубашки, не снимая ее. После прививки глава французского правительства поднял большой палец вверх и сказал, что "ничего не почувствовал".

Какова ситуация с коронавирусом во Франции

С 19 марта в 16 департаментах с самой тревожной эпидемической ситуацией вводят жесткий локдаун.

За последние сутки во Франции выявили почти 35 тысяч новых заражений, скончались 273 больных коронавирусом.

В больницах находятся 25 389 пациентов, эта цифра с предыдущего дня выросла на 1661.

С начала пандемии во Франции было зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 91 тысячи человек скончались.

Что известно о вакцине AstraZeneca