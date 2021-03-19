Французский премьер сделал прививку вакциной AstraZeneca
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сделал прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19. Это произошло в прямом эфире.
Источник:BFMTV
О своем намерении сделать прививку этим препаратом он заявил еще 18 марта во время еженедельной пресс-конференции об эпидемиологической ситуации в стране.
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После опубликования заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в соответствии с которым вакцина признана безопасной, Жан Кастекс заявил, что с 19 марта во Франции возобновится применение вакцины AstraZeneca.
Сейчас во Франции делают вакцинацию только людям старше 75 лет. Политик не входит в эту возрастную категорию, ему 55 лет. Но Кастекс подчеркнул, что собирается сделать прививку этой вакциной, чтобы показать, что французы могут ей доверять.
Как происходила вакцинация Жана Кастекса
Инъекцию сделали премьеру в военном госпитале города Сен-Манди в парижском регионе Кастекс, войдя в помещение больницы, где все было подготовлено для проведения вакцинации, снял пиджак и закатал рукав белой рубашки, не снимая ее. После прививки глава французского правительства поднял большой палец вверх и сказал, что "ничего не почувствовал".
Какова ситуация с коронавирусом во Франции
- С 19 марта в 16 департаментах с самой тревожной эпидемической ситуацией вводят жесткий локдаун.
- За последние сутки во Франции выявили почти 35 тысяч новых заражений, скончались 273 больных коронавирусом.
- В больницах находятся 25 389 пациентов, эта цифра с предыдущего дня выросла на 1661.
- С начала пандемии во Франции было зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 91 тысячи человек скончались.
Что известно о вакцине AstraZeneca
- 11 европейских стран за неделю приостановили использование вакцины AstraZeneca. Речь шла о вероятных побочных эффектах, в частности образование тромбов.
- На упреки разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата.
- ВОЗ рекомендовала продолжить вакцинацию этим препаратом.
- Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.
- После новых рекомендаций, почти все страны возобновили использование вакцины.
- Вакцину совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. В разных документах его можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.
- Вакцину от AstraZeneca вводят в два приема. Интервал между двумя дозами должен быть от четырех до 12 недель.
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