Власти объявили о том, что вакцинация жителей района будет ускоренной. По их словам, "тревожная" ситуация находится под контролем.

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В местном агентстве здравоохранения попросили как можно скорее начать вакцинацию всех жителей района в возрасте от 18 лет. Сейчас во Франции сделать прививку могут только жители с серьезными проблемами со здоровьем или старше 55 лет.

Что известно об инфицировании новым штаммом коронавируса

Так, сперва в Бордо ослабили карантинные ограничения, а на второй день уже стало известно о вспышке редкого штамма коронавируса.

Всего выявлено около 50 случаев заражения мутацией коронавируса. У всех пациентов коронавирус протекает в легкой форме, и в госпитализации они не нуждаются.

Издание отмечает, что обнаруженный в Бордо вариант коронавируса является мутацией уже известного британского штамма.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline