Во французском Бордо обнаружили редкую мутацию коронавируса

Во французском городе Бордо в районе Батаклан обнаружили вспышку "крайне редкого" штамма коронавирусной инфекции. В местном санитарном ведомстве сказали, что речь идет о британском штамме, который еще получил дополнительную мутацию.
Власти объявили о том, что вакцинация жителей района будет ускоренной. По их словам, "тревожная" ситуация находится под контролем.
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В местном агентстве здравоохранения попросили как можно скорее начать вакцинацию всех жителей района в возрасте от 18 лет. Сейчас во Франции сделать прививку могут только жители с серьезными проблемами со здоровьем или старше 55 лет.
Что известно об инфицировании новым штаммом коронавируса
Так, сперва в Бордо ослабили карантинные ограничения, а на второй день уже стало известно о вспышке редкого штамма коронавируса.
Всего выявлено около 50 случаев заражения мутацией коронавируса. У всех пациентов коронавирус протекает в легкой форме, и в госпитализации они не нуждаются.
Издание отмечает, что обнаруженный в Бордо вариант коронавируса является мутацией уже известного британского штамма.
Почему коронавирус мутирует
Источник: Healthline
- Коронавирус SARS CoV-2 является РНК-вирусом – это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые, соответственно, продолжают инфицировать другие клетки.
- Вирусы, особенно РНК-вирусы, постоянно мутируют. У каждого нового штамма есть свои морфологические и физиологические особенности.
- Иногда различные штаммы вируса могут обнаруживаться в одном образце в разный промежуток времени или даже одновременно. Это нормальное явление, ведь в организме вирусы размножаются, развиваются и мутируют таким образом, чтобы выжить.
- Интенсивная мутация коронавируса вполне естественна, ведь РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с ДНК вирусами (герпесом, оспой и вирусом папилломы человека).