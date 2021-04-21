В Ивано-Франковской области медики испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это более 80% из всех потерянных доз в Украине.

Испорченные вакцины на Франковщине

Об этом заявил заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзембак. По его словам, это произошло не намеренно.

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Он сообщил, что с начала вакцинации на Прикарпатье потеряли 492 дозы или 84% от всех потерянных доз в Украине. Например, Львовская область потеряла всего 17 доз.

Почему так произошло

По словам директора департамента здравоохранения, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали остаточную дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше других.

Мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить эффект вакцинации. Сейчас дополнительно проведено обучение. Этот вопрос уже закрыт,

– заявил Дзембак.

Он отметил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.