Ребенок не имел жалоб на самочувствие, но во время рентгенологического исследования диагностировали наличие магнитов в кишечнике, которые не продвигаются в течение 10 дней. Это стало показанием к оперативному вмешательству.

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Удаление магнитов

Уже во время операции медики обнаружили срастание стенки тонкой кишки, где расположены 4 магнита, со стенкой слепой кишки, где обнаружено 3 магнита. Специалисты удалили лишние предметы и провели лечебные манипуляции с кишками. В итоге обошлось без опасных осложнений.



Ребенок проглотил магниты / Фото: Галка

Что делать, чтобы избежать таких ситуаций