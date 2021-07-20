Ребенок не имел жалоб на самочувствие, но во время рентгенологического исследования диагностировали наличие магнитов в кишечнике, которые не продвигаются в течение 10 дней. Это стало показанием к оперативному вмешательству.
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Удаление магнитов
Уже во время операции медики обнаружили срастание стенки тонкой кишки, где расположены 4 магнита, со стенкой слепой кишки, где обнаружено 3 магнита. Специалисты удалили лишние предметы и провели лечебные манипуляции с кишками. В итоге обошлось без опасных осложнений.
Ребенок проглотил магниты / Фото: Галка
Что делать, чтобы избежать таких ситуаций
- Убедитесь, что игрушка соответствует возрасту ребенка и является сертифицированной.
- Детям раннего возраста не позволяйте играть без присмотра игрушками, которые содержат мелкие детали и некачественно фиксированные части и магниты.
- Мелкую моторику развивать полезно, но лишь под пристальным наблюдением взрослого.