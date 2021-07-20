Во Франковске ребенок проглотил 5 магнитов: как врачи спасали мальчика

Во Франковское хирургическое отделение поступил пятилетний мальчик. За 17 дней до этого он проглотил семь мелких магнитных шариков из игрушки.

Ребенок не имел жалоб на самочувствие, но во время рентгенологического исследования диагностировали наличие магнитов в кишечнике, которые не продвигаются в течение 10 дней. Это стало показанием к оперативному вмешательству.

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Удаление магнитов

Уже во время операции медики обнаружили срастание стенки тонкой кишки, где расположены 4 магнита, со стенкой слепой кишки, где обнаружено 3 магнита. Специалисты удалили лишние предметы и провели лечебные манипуляции с кишками. В итоге обошлось без опасных осложнений.



Ребенок проглотил магниты / Фото: Галка

Что делать, чтобы избежать таких ситуаций