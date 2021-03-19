У Франції що 4 хвилини до реанімаційного відділення потрапляє пацієнт із гострою респіраторною хворобою COVID-19. Уряд заявив про старт третьої хвилі пандемії.

У Франції зросла захворюваність на COVID-19

Французький прем'єр-міністр Жан Кастекс вважає, що пандемія коронавірусу "значно прискорилася" і "стає дедалі зрозуміліше, що це третя хвиля".

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Він також відзначив, що фахівців турбує той факт, що до медзакладів все частіше госпіталізовують молодих пацієнтів, здоровіших за тих, які потребували лікування під час попередніх хвиль.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження локдауну у 16 департаментах країни, зокрема в Парижі, на 4 тижні.

Посилені обмеження почнуть діяти з 19 березня – закриють всі магазини та супермаркети із товарами "не першої необхідності", компанії максимально переходять у дистанційний режим роботи.

Коротко про ситуацію у Франції