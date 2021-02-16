Ученые подтвердили, что благодаря уникальному составу яблоки способны улучшать память людей и, в частности, процесс обучения.

Все благодаря флавоноидам

Эксперименты, проведенные на мышах, обнаружили увеличение серого вещества в мозге животных после введения им флавоноидов, которыми богаты фрукты и овощи. Полученные эффекты были сопоставимы с теми, которые наблюдались после специальных упражнений, улучшающих работу мозга.

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У яблок эффект лучше

Но лучше всего на работу мозга может повлиять употребление именно яблок.

Это касается гиппокампа, части лимбической системы головного мозга, жизненно важной для памяти, обучения и навигации.

Профессор Герд Кемперманн из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и соавтор исследования объяснил этот эффект.

Высокие концентрации фитонутриентов, полученных из яблок, стимулируют генерацию новых нейронов – процесс, который называют нейрогенезом. Яблоки содержат прогенные соединения как в кожуре, так и в мякоти,

– отметил исследователь.

Можно ли компенсировать действие яблочным соком

Интересно, что употребление яблочного сока, по мнению ученых, не приносит подобной пользы здоровью мозга, поскольку содержит гораздо меньше полезных ингредиентов.