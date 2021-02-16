Фрукт, который поможет сохранить память
Ученые подтвердили, что благодаря уникальному составу яблоки способны улучшать память людей и, в частности, процесс обучения.
Источник:Stem Cell Reports
Все благодаря флавоноидам
Эксперименты, проведенные на мышах, обнаружили увеличение серого вещества в мозге животных после введения им флавоноидов, которыми богаты фрукты и овощи. Полученные эффекты были сопоставимы с теми, которые наблюдались после специальных упражнений, улучшающих работу мозга.
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У яблок эффект лучше
Но лучше всего на работу мозга может повлиять употребление именно яблок.
Это касается гиппокампа, части лимбической системы головного мозга, жизненно важной для памяти, обучения и навигации.
Профессор Герд Кемперманн из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний и соавтор исследования объяснил этот эффект.
Высокие концентрации фитонутриентов, полученных из яблок, стимулируют генерацию новых нейронов – процесс, который называют нейрогенезом. Яблоки содержат прогенные соединения как в кожуре, так и в мякоти,
– отметил исследователь.
Можно ли компенсировать действие яблочным соком
Интересно, что употребление яблочного сока, по мнению ученых, не приносит подобной пользы здоровью мозга, поскольку содержит гораздо меньше полезных ингредиентов.
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