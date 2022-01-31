Галлюциногенные грибы оказались неэффективными в борьбе с некоторыми состояниями

Оказалось, что микродозы псилоцибина, который есть в галлюциногенных грибах, не облегчают депрессивные и тревожные состояния.

Исследования показали, что эффект от приема психоделиков не отличался от плацебо. К таким выводам пришли психологи из Университета Амстердама.

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Они провели исследование с участием 52 человек в возрасте от 29 до 60 лет. Добровольцам раздали по два пакета с препаратами, которые внешне ничем не отличались друг от друга.

В одном из них были капсулы с грибами Psilocybe galindoі – в них содержалась десятая часть от стандартной психоделические дозы псилоцибина. Во втором пакете было плацебо.

Малой дозой считается 5 – 10% от стандартного количества психоделика. Сторонники микродозинга (регулярного употребления психоделических веществ в количествах, не нарушающих нормальное когнитивное функционирование) считают, что регулярный прием псилоцибина или ЛСД в таком количестве может повысить производительность, вызвать прилив творческой энергии и улучшить психологическое состояние, однако данные противоречивы.

Волонтеры должны были принимать препарат из первого пакета каждые 3 дня в течение 3 недель. Затем сделать двухнедельный перерыв и по такой же схеме использовать капсулы из второго пакета.

Микродозы псилоцибина не снижают депрессию и тревожность

Ученые предположили, что микродозинг псилоцибина может снизить тревогу и депрессию, усилить телесные ощущения, а также повлиять на обработку эмоций.

Впрочем, в конце каждого курса добровольцы проходили психологические тесты. Их результаты не показали статистически значимых различий после приема плацебо и психоделиков.

Некоторые участники исследования догадались, что принимают псилоцибин, но это не повлияло на результат.

Научные данные об эффекте микродозинга противоречивы