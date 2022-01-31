Галлюциногенные грибы оказались неэффективными в борьбе с некоторыми состояниями
Источник:SAGE
Оказалось, что микродозы псилоцибина, который есть в галлюциногенных грибах, не облегчают депрессивные и тревожные состояния.
Исследования показали, что эффект от приема психоделиков не отличался от плацебо. К таким выводам пришли психологи из Университета Амстердама.
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Они провели исследование с участием 52 человек в возрасте от 29 до 60 лет. Добровольцам раздали по два пакета с препаратами, которые внешне ничем не отличались друг от друга.
- В одном из них были капсулы с грибами Psilocybe galindoі – в них содержалась десятая часть от стандартной психоделические дозы псилоцибина.
- Во втором пакете было плацебо.
Волонтеры должны были принимать препарат из первого пакета каждые 3 дня в течение 3 недель. Затем сделать двухнедельный перерыв и по такой же схеме использовать капсулы из второго пакета.
Микродозы псилоцибина не снижают депрессию и тревожность
Ученые предположили, что микродозинг псилоцибина может снизить тревогу и депрессию, усилить телесные ощущения, а также повлиять на обработку эмоций.
Впрочем, в конце каждого курса добровольцы проходили психологические тесты. Их результаты не показали статистически значимых различий после приема плацебо и психоделиков.
Некоторые участники исследования догадались, что принимают псилоцибин, но это не повлияло на результат.
Научные данные об эффекте микродозинга противоречивы
- К подобным выводам пришли британские ученые. Они установили, что микродозы ЛСД не улучшают настроение и креативные способности – это эффект плацебо.
- А вот канадские ученые заявили о прямо противоположных результатах. Их исследование показало, что микродозы психоделиков помогают бороться с депрессией и тревожностью. Но тогда пациенты принимали терапевтическую дозу психоделика.
- Более того, Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) присвоило статус прорывной терапии использованию псилоцибина для лечения депрессии, что должно обеспечить ускоренное внедрение этой методики в клиническую практику (сегодня оборот этого психоделика и содержащих его грибов находится под строгим контролем в большинстве стран мира).