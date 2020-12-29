Американские и канадские ученые выяснили, что даже единичный, но положительный опыт приема психоделиков: псилоцибин, ЛСД или MDMA – может в долгосрочной перспективе снизить уровень стресса, депрессии и тревоги у людей, которые столкнулись с расизмом.

В исследовании принимали участие 313 человек: латиноамериканцы, индейцы, азиаты и темнокожие. Они рассказали о своем опыте употребления психоделиков – в каждом случаев это было не более десяти лет назад, пишет журнал Университета штата Огайо.

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Как происходило исследования

Все участники исследования сталкивались с дискриминацией: несправедливым отношением соседей, учителей или руководства; ложными обвинениями в неэтичном поведении и физическом насилии. Добровольцы сообщили, что это вызвало у них гнев и желание послать расиста как можно дальше, но они сдерживались и ничего не говорили.

Участников исследования попросили оценить свое состояние за месяц до употребления наркотиков и месяц после. Все добровольцы отметили, что после психоделического трипа уровень их тревоги, депрессии и стресса был ниже, чем до приема препаратов.

Чем приятнее и духовнее было путешествие – тем незаметнее становились симптомы расовой травмы.

Сейчас не существует подтвержденных методов лечения расовой травмы. Это исследование показывает, что психоделики могут быть важным средством исцеления,

– считают ученые.