Газированные напитки без сахара: можно ли их употреблять на диете

Преимущественно газированные напитки без сахара употребляют люди, которые хотят избавиться от лишнего веса или же избегают подсластителей для поддержания здоровья и веса. Но исследования показывают, что эти напитки не так полезны, как кажется.

Газированные напитки сами по себе являются вредными. Но оказалось, что обычные сладкие напитки здоровее, чем их "диетические" аналоги.

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Искусственные подсластители провоцируют голод

"Диетические" газированные напитки с искусственными подсластителями провоцируют желание съесть еще больше сладких высококалорийных продуктов. Все дело в свойстве искусственного заменителя сахара – сукралозы, которая входит в содержание большинства таких напитков.

Как проводилось исследование

Трем разным группам людей с разным весом тела и полом давали пить 300 миллилитров "диетического" напитка с подсластителями, обычную газировку или же пресную воду.

Участки мозга участников, ответственные за голод и жажду, проверяли на МРТ. В процессе участникам эксперимента показывали фото различной еды.

Выводы исследования

Искусственный подсластитель сукралоза из "диетических" газированных напитков вызывал значительно большее чувство голода среди женщин и людей с лишним весом, чем напитки, которые содержали обычный сахар.

Наш мозг достаточно умен и его трудно сбить с толку. Когда мозг видит, что вы употребили очень сладкую пищу или напиток без калорий, он ищет калорийную пищу с сахаром, чтобы компенсировать эту отсутствие,

– рассказала диетолог и врач-кардиолог Мишель Рутенштейн.

Кроме этого, во время исследований на грызунах ученые обнаружили, что чувство голода усиливает еще один заменитель сахара – аспартам. Он повреждал тот участок мозга грызунов, который отвечает за чувство сытости и подсказывает телу, когда остановиться есть.