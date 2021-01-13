В каких странах сделали больше всего прививок против коронавируса: инфографика
По состоянию на 13 января 2021 года в мире ввели более 30,5 миллионов доз вакцин против коронавируса. Прививки от COVID-19 уже выполняют в 43 странах мира.
Сейчас по вакцинации против коронавируса лидирует США. Всего в мире ввели уже 30 565 168 доз. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием Bloomerg.
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В каких странах вакцинировали больше всего людей:
- США – 9 944 045;
- Китай* – 9 000 000;
- Великобритания – 2 843 815;
- Израиль – 1 871 288;
- Россия * – 1 500 000;
- ОАЭ – 1 275 652;
- Италия – 752 608;
- Германия – 688 782;
- Испания – 488 122;
- Канада – 374 366;
- Польша – 257 834;
- Франция – 189 834;
- Саудовская Аравия – 178 337;
- Румыния – 140 447;
- Дания – 117 104;
- Аргентина – 107 542.
Всего в странах ЕС применили уже 3213745 доз вакцин против COVID-19.
*Китай и Россия позволили вакцинацию отечественными препаратами до окончания испытаний еще в июле и августе 2020 года.
Какие вакцины используют
Наибольшим спросом пока пользуется вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Ее одобрили для использования в США, Канаде, Европе и на Ближнем Востоке. Зато вакцину от компании Moderna одобрили в Канаде, США, ЕС и Израиле. Во время исследований оба препарата продемонстрировали 95% эффективность.
Вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета несколько менее эффективна, но проще для хранения. Она получила разрешение на использование в Великобритании 30 декабря, а в январе ее одобрили в Индии и Мексике.
Зато в Китае используют вакцину от компании Sinopharm. Между тем в России, Беларуси, Сербии и Аргентине прививают российским препаратом "Спутник-V".
Вакцины распределяются неравномерно
Пытаясь ускорить конец пандемии, многие страны заключили соглашения об обеспечении доступа вакцин. По состоянию на 13 января в мире отложено 8,35 миллиарда доз вакцин против COVID-19.
В теории этого достаточно для того, чтобы иммунизировать более половины населения планеты. Но вакцины распределяются неравномерно.
Богатые страны заключили крупные сделки о поставках и первыми начали вакцинацию. Зато недостаток финансирования и другие политические и дипломатические преграды тормозят заключение сделок и закупку некоторых вакцин в странах третьего мира. Кроме того, требования к хранению некоторых препаратов затрудняют их доставку в далекие страны.
Поэтому вполне возможно, что в некоторых государствах прививки против COVID-19 начнут делать не раньше 2022 года.
Вакцинация против коронавируса в разных странах мира / Инфографика 24 канал
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