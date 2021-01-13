По состоянию на 13 января 2021 года в мире ввели более 30,5 миллионов доз вакцин против коронавируса. Прививки от COVID-19 уже выполняют в 43 странах мира.

Сейчас по вакцинации против коронавируса лидирует США. Всего в мире ввели уже 30 565 168 доз. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные изданием Bloomerg.

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В каких странах вакцинировали больше всего людей:

США – 9 944 045; Китай* – 9 000 000; Великобритания – 2 843 815; Израиль – 1 871 288; Россия * – 1 500 000; ОАЭ – 1 275 652; Италия – 752 608; Германия – 688 782; Испания – 488 122; Канада – 374 366; Польша – 257 834; Франция – 189 834; Саудовская Аравия – 178 337; Румыния – 140 447; Дания – 117 104; Аргентина – 107 542.

Всего в странах ЕС применили уже 3213745 доз вакцин против COVID-19.

*Китай и Россия позволили вакцинацию отечественными препаратами до окончания испытаний еще в июле и августе 2020 года.

Какие вакцины используют

Наибольшим спросом пока пользуется вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Ее одобрили для использования в США, Канаде, Европе и на Ближнем Востоке. Зато вакцину от компании Moderna одобрили в Канаде, США, ЕС и Израиле. Во время исследований оба препарата продемонстрировали 95% эффективность.

Вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета несколько менее эффективна, но проще для хранения. Она получила разрешение на использование в Великобритании 30 декабря, а в январе ее одобрили в Индии и Мексике.

Зато в Китае используют вакцину от компании Sinopharm. Между тем в России, Беларуси, Сербии и Аргентине прививают российским препаратом "Спутник-V".

Вакцины распределяются неравномерно

Пытаясь ускорить конец пандемии, многие страны заключили соглашения об обеспечении доступа вакцин. По состоянию на 13 января в мире отложено 8,35 миллиарда доз вакцин против COVID-19.

В теории этого достаточно для того, чтобы иммунизировать более половины населения планеты. Но вакцины распределяются неравномерно.

Богатые страны заключили крупные сделки о поставках и первыми начали вакцинацию. Зато недостаток финансирования и другие политические и дипломатические преграды тормозят заключение сделок и закупку некоторых вакцин в странах третьего мира. Кроме того, требования к хранению некоторых препаратов затрудняют их доставку в далекие страны.

Поэтому вполне возможно, что в некоторых государствах прививки против COVID-19 начнут делать не раньше 2022 года.



Вакцинация против коронавируса в разных странах мира / Инфографика 24 канал