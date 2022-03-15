Как и где сделать процедуру диализа в военных условиях

Диализ – это вывод из организма токсинов и излишков жидкости с помощью процедуры очищения крови. Пациенты с хроническими заболеваниями почек должны проходить такую процедуру несколько раз в неделю.

Министерство здравоохранения проинформировало, как и где можно получать диализ во время военных действий.

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Как пройти процедуру диализа в военных условиях

Если человек выехал из зоны активных боевых действий в безопасное место, то следует обратиться в ближайшую больницу, которая имеет договор с НСЗУ по направлению гемодиализа или перитонеального диализа.

Найти такие больницы можно на дашборде НСЗУ (вкладка "Заключенные договоры медицинского обслуживания населения") или уточнить у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16 – 77.

Если человек остается дома и вынужден сменить больницу из-за невозможности безопасного проведения процедуры диализа.

По ссылке можно получить информацию о больницах, предоставляющих услуги диализа в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях. В таблице также есть адреса и контактные данные больниц, комментарии о готовности заведения принимать новых пациентов.

А посмотреть карту мест проведения гемодиализа в отделениях медицинского учреждения по всей Украине можно здесь.