Где в Украине делают тест на штамм коронавируса Дельта: ответ Минздрава

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что Украина получит от ВОЗ поставки тестов, которые реагируют только на Дельту. Теперь анализ на определение этого штамма можно сделать в лабораториях двух медицинских учреждений.

Как диагностируют штамм Дельта

В частности, могут проводить подтверждающие исследования по определению генотипов циркулирующих вариантов вируса SARS-CoV-2, при наличии реагентов. Об этом изданию сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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В частности, анализ будут делать в лабораториях таких учреждений:

Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ);

ГУ "Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского Национальной академии медицинских наук Украины".

Отмечается, что тестирование подобного рода также могут проводить и в частных лабораторных учреждениях в случае, если у них в наличии есть специальный прибор секвенатор.

Лаборатория Центра общественного здоровья МОЗ Украины получает соответствующие образцы из областных лабораторий,

– говорится в сообщении.

Так, методом скрининга там определяют, какие из них имеют общую мутацию в спаечном белке N501Y. Эти образцы ЦОС еженедельно передает в региональные референс-лаборатории, определенные Всемирной организацией здравоохранения.

Сколько тестов

"На уровне ЦОС есть 2 тысячи тест-систем на выявление штамма Дельта. Их передали в пределах гуманитарной помощи от ВОЗ. Вскоре их развезут по регионам", – добавили в ведомстве.

Там также отметили, что ПЦР тест-системы, которые широко используются в Украине, определяют лишь факт заболевания коронавирусной болезнью. Специфические ПЦР тест-системы, которые определяют конкретный штамм коронавирусной болезни, - второй этап диагностики, когда уже есть подтвержденный сам факт болезни.

Виктор Ляшко заявлял, что штамм Дельта вскоре вытеснит все другие разновидности коронавируса. По его словам, это может произойти через 1 – 2 месяца.

Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала