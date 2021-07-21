Вакцинация этим препаратом будет проходить на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Уже запустили онлайн-запись.
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Когда будет проходить вакцинация
Вакцинация на базе МВЦ препаратом Spikevax Moderna будет проходить с 22 по 25 июля.
Как записаться?
Кроме этого, в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих. Также киевляне в возрасте от 60 лет могут вакцинироваться препаратом Comirnaty от компании Pfizer.
Также в сообщении отметили, что с 23 июля можно будет записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места жительства, регистрации или приема семейного врача.
Вакцинация в Украине: основное
Источник: Минздрав
- С начала июля 2021 года в Украине провели больше прививок против COVID-19, чем за июнь – более 1,6 миллиона.
- В течение 20 июля против коронавируса в Украине вакцинировали 100 003 человека. 60 587 из них получили первую дозу препарата, а 39 416 – вторую.
- При этом с начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 2 778 377 человек, 1 501 291 из которых уже полностью иммунизировались двумя дозами.
- Всего в стране провели 4 279 666 прививок против коронавируса.