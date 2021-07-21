Вакцинация этим препаратом будет проходить на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Уже запустили онлайн-запись.

К теме До конца лета Украина получит 13 миллионов доз вакцин против коронавируса, – Шмыгаль

Когда будет проходить вакцинация

Вакцинация на базе МВЦ препаратом Spikevax Moderna будет проходить с 22 по 25 июля.

Как записаться?

Кроме этого, в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих. Также киевляне в возрасте от 60 лет могут вакцинироваться препаратом Comirnaty от компании Pfizer.

Также в сообщении отметили, что с 23 июля можно будет записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места жительства, регистрации или приема семейного врача.

Вакцинация в Украине: основное

Источник: Минздрав

  • С начала июля 2021 года в Украине провели больше прививок против COVID-19, чем за июнь – более 1,6 миллиона.
  • В течение 20 июля против коронавируса в Украине вакцинировали 100 003 человека. 60 587 из них получили первую дозу препарата, а 39 416 – вторую.
  • При этом с начала вакцинальной кампании в Украине вакцинировали 2 778 377 человек, 1 501 291 из которых уже полностью иммунизировались двумя дозами.
  • Всего в стране провели 4 279 666 прививок против коронавируса.