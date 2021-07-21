Где вакцинироваться препаратом Moderna в Киеве: запись открыта

В одном из Центров вакцинации Киева открыли запись на прививку вакциной Moderna. Иммунизироваться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Вакцинация этим препаратом будет проходить на базе Международного выставочного центра (МВЦ). Уже запустили онлайн-запись.

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Когда будет проходить вакцинация

Вакцинация на базе МВЦ препаратом Spikevax Moderna будет проходить с 22 по 25 июля.

Как записаться?

Кроме этого, в МВЦ доступна вакцина CoronaVac для всех желающих. Также киевляне в возрасте от 60 лет могут вакцинироваться препаратом Comirnaty от компании Pfizer.

Также в сообщении отметили, что с 23 июля можно будет записаться в любой пункт прививок на базе медучреждений независимо от места жительства, регистрации или приема семейного врача.

Вакцинация в Украине: основное

Источник: Минздрав