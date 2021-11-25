Люди ЛГБТ-сообщества были фактически невидимы в больших выборках статистики, из-за чего социологи не могли делать однозначных выводов о масштабах дискриминации в разных сферах жизни. За последние 10 лет ситуация изменилась – национальные соцопросы в США накопили достаточно большой объем данных с учетом сексуальной ориентации.

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Доцент из Университета Нотр-Дам Джоэл Миттльман проанализировал архив сразу четырех опросников. Итоги анализа высшего образования оказались большим сюрпризом для социолога. К примеру, с середины 20 века женщины начали "отвоевывать" у мужчин успехи в академической сфере. На сегодня соотношение девушек и юношей в американских колледжах составляет примерно 60/40. При этом женщины демонстрируют в среднем лучшую успеваемость и чаще мужчин получают высшее образование.

Но добавление фактора сексуальной ориентации интересным образом меняет картину.

Так, самая высокообразованная категория американцев среди всех этнических групп – гомосексуальные мужчины:

Примерно 52% из них имеют степень бакалавра, что по сравнению со всеми взрослыми в стране выглядит даже аномально (в США бакалавриат закончили лишь 36% совершеннолетнего населения).

При этом количество геев с научной степенью вдвое выше, чем количество гетеросексуальных мужчин (6% против 3%).

А если рассматривать геев из США как отдельную группу населения Земли, то по уровню высшего образования они опережают даже жителей Люксембурга, где бакалавриат или магистратуру закончили 46,6% жителей.

Как ориентация может влиять на обучение

Но почему лесбиянки вдвое чаще гетеросексуальных женщин бросают колледж – неизвестно. Миттльман пока решается делать лишь осторожные предположения. По его мнению, преимущество геев над гетеросексуалами в обучении может быть обусловлено гиперкомпенсацией социального неодобрения их ориентации. К примеру, чтобы заработать поощрение и признание со стороны преподавателя или наставника. Почему для женщин все наоборот, ученый пока не готов сказать.

Кроме этого, остается не совсем понятным влияние бисексуальности на образование.