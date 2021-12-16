Однако структурные различия в жировых клетках и их распределение по всему телу значительно усложняют эту задачу.

Внимание Причины возникновения тревоги и ее наиболее распространенные проявления

Одним из инструментов для изучения свойств и особенностей тканей является метод генного редактирования CRISPR/Cas9. Благодаря ему удается изучить функции конкретных генов и молекулярных путей.

Внимание! CRISPR/Cas9 успешно используют для изучения клеток сердца, печени, кожи, нейронов, однако никогда не преуспевали при исследовании бурого жира.

Механизм работы жира

До сих пор не удавалось подробно изучить так называемый бурый жир, который, в отличие от белого, считается полезным и отвечает за термогенез.

Ученые показали, что может влиять на этот тип жировой ткани, а также обнаружили неожиданные детали в работе его механизма.

Прорывные результаты

Команде из Мичиганского университета удалось добиться прорывных результатов. Используя CRISPR/Cas9, они смогли удачно повлиять на бурый жир и найти ранее неизвестные особенности механизма его работы.

Что они узнали? Ранее числилось, что ген UCP1 имеет решающее значение для бурого жира и дозволяет ему генерировать тепло в организме. Оказалось, что механизм гораздо более сложный.

Несмотря на блокировку UCP1, грызунам, на которых проводились эксперименты, удалось адаптироваться к новым условиям и поддерживать температуру тела даже в неблагоприятной обстановке.

Это указывает на другие пути, участвующие в температурном гомеостазе,

– заключили авторы.

Почему эта работа важна

Полученные данные могут ускорить важные генетические открытия в изучении ожирения и привести к новым стратегиям терапии избыточного веса.

Справка. По статистике, примерно 2 миллиарда взрослых и детей живут с избыточным весом. Поэтому эффективные методы лечения могут значительно снизить тяжесть сопутствующих ожирения заболеваний – метаболических нарушений, сердечно-сосудистых проблем, рака и других.