Однако структурные различия в жировых клетках и их распределение по всему телу значительно усложняют эту задачу.
Внимание Причины возникновения тревоги и ее наиболее распространенные проявления
Одним из инструментов для изучения свойств и особенностей тканей является метод генного редактирования CRISPR/Cas9. Благодаря ему удается изучить функции конкретных генов и молекулярных путей.
Механизм работы жира
До сих пор не удавалось подробно изучить так называемый бурый жир, который, в отличие от белого, считается полезным и отвечает за термогенез.
Ученые показали, что может влиять на этот тип жировой ткани, а также обнаружили неожиданные детали в работе его механизма.
Прорывные результаты
Команде из Мичиганского университета удалось добиться прорывных результатов. Используя CRISPR/Cas9, они смогли удачно повлиять на бурый жир и найти ранее неизвестные особенности механизма его работы.
Что они узнали? Ранее числилось, что ген UCP1 имеет решающее значение для бурого жира и дозволяет ему генерировать тепло в организме. Оказалось, что механизм гораздо более сложный.
Несмотря на блокировку UCP1, грызунам, на которых проводились эксперименты, удалось адаптироваться к новым условиям и поддерживать температуру тела даже в неблагоприятной обстановке.
Это указывает на другие пути, участвующие в температурном гомеостазе,
– заключили авторы.
Почему эта работа важна
Полученные данные могут ускорить важные генетические открытия в изучении ожирения и привести к новым стратегиям терапии избыточного веса.