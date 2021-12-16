Генетический прорыв: учёные изучили новый механизм ожирения с помощью CRISPR

Избыток жира может привести ко многим проблемам со здоровьем. А понимание того, как жировая ткань работает в организме имеет решающее значение.

Однако структурные различия в жировых клетках и их распределение по всему телу значительно усложняют эту задачу.

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Одним из инструментов для изучения свойств и особенностей тканей является метод генного редактирования CRISPR/Cas9. Благодаря ему удается изучить функции конкретных генов и молекулярных путей.

Механизм работы жира

CRISPR/Cas9 успешно используют для изучения клеток сердца, печени, кожи, нейронов, однако никогда не преуспевали при исследовании бурого жира.

До сих пор не удавалось подробно изучить так называемый бурый жир, который, в отличие от белого, считается полезным и отвечает за термогенез.

Ученые показали, что может влиять на этот тип жировой ткани, а также обнаружили неожиданные детали в работе его механизма.

Прорывные результаты

Команде из Мичиганского университета удалось добиться прорывных результатов. Используя CRISPR/Cas9, они смогли удачно повлиять на бурый жир и найти ранее неизвестные особенности механизма его работы.

Что они узнали? Ранее числилось, что ген UCP1 имеет решающее значение для бурого жира и дозволяет ему генерировать тепло в организме. Оказалось, что механизм гораздо более сложный.

Несмотря на блокировку UCP1, грызунам, на которых проводились эксперименты, удалось адаптироваться к новым условиям и поддерживать температуру тела даже в неблагоприятной обстановке.

Это указывает на другие пути, участвующие в температурном гомеостазе,

– заключили авторы.

Почему эта работа важна

Полученные данные могут ускорить важные генетические открытия в изучении ожирения и привести к новым стратегиям терапии избыточного веса.

. По статистике, примерно 2 миллиарда взрослых и детей живут с избыточным весом. Поэтому эффективные методы лечения могут значительно снизить тяжесть сопутствующих ожирения заболеваний – метаболических нарушений, сердечно-сосудистых проблем, рака и других.