Немецкие ученые с помощью генной терапии впервые смогли восстановить подвижность задних конечностей у мышей после паралича из-за разрыва спинного мозга.

Автокатастрофы и спортивные травмы могут приводить к параличу. В спинном мозге повреждаются нервные волокна, передающие информацию из головного мозга мышцам. К сожалению, они не восстанавливаются сами по себе, поэтому инвалидность сохраняется до конца жизни: без движения остаются две или все четыре конечности, пишет Nature.

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Как происходило исследование

В новом исследовании для восстановления нервных волокон и способности к движению у мышей ученые использовали гипер-интерлейкин-6. Это "дизайнерский" белок (цитокин), который был синтезирован в 1997 году с научными целями, в организме людей и животных он не производится.

В 2016 году этот белок успешно использовался в эксперименте для восстановления зрительного нерва у мышей. В новом эксперименте ученые повреждали лабораторным мышам спинной мозг. Вслед за этим они вводили им в отделы движения головного мозга специальные, непатогенные, вирусы. Эти вирусы несли генетическую информацию о синтезе гипер-интерлейкина-6.

Восстановление подвижности конечностей

После того, как вирусы проникли в мотонейроны (двигательные нейроны) мозга, эти клетки "научились" синтезировать этот белок. Эта генетическая информация передалась и соседним нервным клеткам, которые ответственны за процесс хождения. Таким образом, генная терапия стимулировала регенерацию нервных волокон в спинном мозге и животные смогли передвигаться через две-три недели.

Ученые сообщают, что результат превзошел их ожидания: раньше такого эффекта при полной параплегии достичь не удавалось. В будущем ученые планируют установить, будет ли аналогичным эффект от лечения, если его назначить не сразу после повреждения, а через недели.