Метод показал свою эффективность в прекращении репликации вируса в образцах штамма Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Вскоре должны начаться тесты на животных.

К теме Какие гены вызывают тяжелое течение COVID-19

Технология CRISPR – что это? Это технология, которая позволяет изменять последовательности ДНК и модифицировать функции генов.

Она неоднократно демонстрировала свой высокий потенциал в медицине, демонстрируя свою эффективность против наследственных болезней, диабета и даже рака.

Как CRISPR борется с COVID-19

Специалисты из Института инфекции и иммунитета имени Питера Дохерти использовали фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с определенными последовательностями РНК нового коронавируса и разрушает гены, которые необходимы ему для размножения внутри человеческих клеток.

Кроме этого, ученым пришлось разработать инструмент для определения SARS-CoV-2, "систему наведения" для фермента CRISPR.

Авторы исследования отметили, что широкое практическое применение методов CRISPR в медицине станет реальностью через "годы, а не месяцы". Но этот метод оказался полезным в борьбе с COVID-19.

Нам все еще нужны эффективные методы лечения госпитализированных с COVID. Сейчас у нас маленький выбор вариантов лечения, и они сокращают риск смерти на 30% в лучшем случае,

– сказала руководитель команды исследователей Шэрон Левин.

По ее мнению, идеальными препаратами против коронавируса были бы простые оральные антивирусные лекарства, которые пациенты принимали бы сразу, как только получали положительный результат теста на наличие вируса в организме. Этот подход не дал бы им заболеть серьезно и снизил бы нагрузку на больницы и систему здравоохранения. Именно этого команда Левин пытается добиться с помощью генетических ножниц.