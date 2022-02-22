Генетический фактор тяжелого течения коронавируса

Некоторые люди серьезно болеют при заражении SARS-CoV-2, тогда как другие имеют только легкие симптомы или не имеют никаких симптомов. В дополнение к факторам риска, таким как преклонный возраст и хронические заболевания, такие как сахарный диабет, наша генетика также способствует индивидуальному риску тяжести COVID-19.

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Осенью 2020 года ученые выяснили, что мы унаследовали основополагающий генетический фактор риска тяжелой формы COVID-19 от неандертальцев. Весной 2021 г. те же исследователи заметили, что его частота значительно выросла со времени последнего ледникового периода.

Тяжелое течение COVID-19 и меньшая вероятность инфицирования ВИЧ

Следовательно, по законам эволюции этот генетический фактор должен оказывать благоприятное влияние на своих носителей. Он расположен в области хромосомы 3, состоящей из многих генов. Наряду с ним есть несколько генов, кодирующих рецепторы иммунной системы. Один из этих рецепторов – CCR5 – используется вирусом ВИЧ для инфицирования лейкоцитов.

Оказалось, что люди с фактором риска тяжелого течения COVID-19 имели меньше рецепторов CCR5. Это заставило ученых проверить, есть ли у них меньше риск заражения ВИЧ. Анализируя данные пациентов из трех основных биобанков (FinnGen, UK Biobank и Michigan Genomic Initiative), оказалось, что носители варианта тяжелого течения COVID-19 имели на 27% более низкий риск заражения ВИЧ.

Однако, поскольку ВИЧ возник только в 20 веке, защита от этой инфекционной болезни не может объяснить почему генетический вариант риска COVID-19 стал настолько распространен среди людей еще 10 000 лет назад. Вероятно, существовала другая болезнь, от которой он защищал.

Недавно пациентка с лейкемией в США стала первой женщиной и третьим человеком, полностью вылеченным от ВИЧ (вирус иммунодефицита человека).