Гены таки имеют значение: ученые нашли фактор ожирения

Генетики обнаружили редкие варианты генов, которые защищают людей от набора веса. Ведущие исследователи Кембриджского университета, которые рецензировали работу, назвали исследование "демонстрацией силы генетики".

Изменить вектор проблемы

Генетики обычно ищут мутации, вызывающие болезнь, но все может быть не так однозначно, в генетическом коде человека могут быть несколько разные версии гена, которые и обеспечивают хорошее здоровье.

Найти редкие варианты, обеспечивающие защиту от болезни, очень сложно, поскольку исследования секвенирования обычно ограничены. Однако важны, ведь могут помочь найти новые решения для разработки лекарств.

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Актуальность проблемы ожирения

По меньшей мере 2,8 миллиона человек ежегодно умирают от избыточного веса или клинического ожирения. Кроме того, ожирение увеличивает риск развития диабета 2 типа, болезней сердца, некоторых видов рака и даже тяжелой формы COVID-19.

Диета и физическая активность могут помочь людям с ожирением похудеть, но генетика также влияет на то, разовьется ли у человека болезнь.

Исследователи обнаружили– такие как, который связывают с контролем аппетита.

Также ученые обнаружили тысячи генетических вариантов, каждый из которых оказывает незначительное влияние на массу тела; вместе они могут значительно увеличить вероятность ожирения.

Теперь же исследователи секвенировали геномы более 640 тысяч человек в контексте исследований только части генома – экзома, кодирующего белки.

Кропотливая работа

Это "огромный объем работы"! Подобно тому, как фотография с тысячами пикселей показывает крошечные детали сцены, большое количество участников исследования обеспечило "очень высокое разрешение, чтобы добраться до самых редких вариантов генома",

– отметила Рут Лоос, генетик из Копенгагенского университета.

5 основных мутаций

Далее исследователи изучили мутации в генах, которые отвечают за индекс массы тела (ИМТ). Так, из 16 генов, связанных с ИМТ, 5 кодируют белки клеточной поверхности.

Варианты одного из этих генов – GPR75 – оказали наибольшее влияние на ИМТ.

Люди, несущие мутации, которые деактивировали одну копию этого гена, весили в среднем на 5,3 килограмма меньше и имели вдвое меньшие риски ожирения по сравнению с людьми с рабочими версиями гена.