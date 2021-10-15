Исследователи проанализировали данные 465 пациентов, которые были госпитализированы в больницы по всему миру. Они обнаружили, что прием гепарина в высоких дозах снижал смертность среди пациентов со средним течением болезни от всех причин на 78%.
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Гепарин – что это за препарат
- Терапевтические дозы гепарина используются при тромбозе глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии.
- Профилактические дозы используют для предотвращения свертывания крови пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.
Наше исследование подтверждает, что терапевтические дозы гепарина полезны для пациентов, которые находятся в палате с COVID-19, но другие исследования показывают, что он может быть вредным для пациентов, которым необходима интенсивная терапия,
– заявил руководитель исследования Петер Юни.
Почему гепарин может быть полезен при COVID-19
Известно, что коронавирус вызывает усиленное воспаление и свертывание крови в кровеносных сосудах, что часто приводит к тяжелому течению болезни и даже смерти.
Ученые из Исследовательского центра прикладного здравоохранения больницы Святого Михаила надеются, что их исследование внесет вклад в изменение рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19. Гепарин – недорогой и доступный препарат. Особенно он может быть важным для лечения больных в регионах с низкими темпами вакцинации.
Международная группа исследователей продолжит собирать и анализировать данные о лечении инфицированных SARS-CoV-2.