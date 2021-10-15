Исследователи проанализировали данные 465 пациентов, которые были госпитализированы в больницы по всему миру. Они обнаружили, что прием гепарина в высоких дозах снижал смертность среди пациентов со средним течением болезни от всех причин на 78%.

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Гепарин – что это за препарат Это универсальный антикоагулянт прямого действия, который предотвращает образование тромбов. Терапевтические дозы гепарина используются при тромбозе глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии.

гепарина используются при тромбозе глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии. Профилактические дозы используют для предотвращения свертывания крови пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

Наше исследование подтверждает, что терапевтические дозы гепарина полезны для пациентов, которые находятся в палате с COVID-19, но другие исследования показывают, что он может быть вредным для пациентов, которым необходима интенсивная терапия,

– заявил руководитель исследования Петер Юни.

Почему гепарин может быть полезен при COVID-19

Известно, что коронавирус вызывает усиленное воспаление и свертывание крови в кровеносных сосудах, что часто приводит к тяжелому течению болезни и даже смерти.

Ученые из Исследовательского центра прикладного здравоохранения больницы Святого Михаила надеются, что их исследование внесет вклад в изменение рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19. Гепарин – недорогой и доступный препарат. Особенно он может быть важным для лечения больных в регионах с низкими темпами вакцинации.

Международная группа исследователей продолжит собирать и анализировать данные о лечении инфицированных SARS-CoV-2.

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