Гепарин снижает риск смерти от коронавируса: исследование

15 октября 2021 , 16:32
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Источник:

BMJ

Недорогой и доступный во всем мире препарат для разжижения крови снижает риск смерти у госпитализированных пациентов со средней тяжестью COVID-19. Таковы выводы последнего исследования, проведенного больницей Святого Михаила.

Исследователи проанализировали данные 465 пациентов, которые были госпитализированы в больницы по всему миру. Они обнаружили, что прием гепарина в высоких дозах снижал смертность среди пациентов со средним течением болезни от всех причин на 78%.

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Гепарин – что это за препарат

Это универсальный антикоагулянт прямого действия, который предотвращает образование тромбов.
  • Терапевтические дозы гепарина используются при тромбозе глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии.
  • Профилактические дозы используют для предотвращения свертывания крови пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.

Наше исследование подтверждает, что терапевтические дозы гепарина полезны для пациентов, которые находятся в палате с COVID-19, но другие исследования показывают, что он может быть вредным для пациентов, которым необходима интенсивная терапия,
– заявил руководитель исследования Петер Юни.

Почему гепарин может быть полезен при COVID-19

Известно, что коронавирус вызывает усиленное воспаление и свертывание крови в кровеносных сосудах, что часто приводит к тяжелому течению болезни и даже смерти.

Ученые из Исследовательского центра прикладного здравоохранения больницы Святого Михаила надеются, что их исследование внесет вклад в изменение рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19. Гепарин – недорогой и доступный препарат. Особенно он может быть важным для лечения больных в регионах с низкими темпами вакцинации.

Международная группа исследователей продолжит собирать и анализировать данные о лечении инфицированных SARS-CoV-2.

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Автор: Анастасія Кушпіт