Гепатит неизвестного происхождения: насколько это опасно и что известно о новой болезни

Гепатит – это воспаление печени, обычно возникающее из-за вируса или чрезмерного употребления алкоголя. Особенность нового гепатита неизвестного происхождения, которое возникает у детей.

Случаи неизвестного гепатита

По состоянию на 21 апреля 2022 года в 12 странах было зарегистрировано 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения. В Украине подобные случаи пока не зафиксированы. Гепатит обнаружили у детей от 1 месяца до 16 лет. 17 детям (приблизительно 10%) потребовалась трансплантация печени. Один ребенок умер.

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Откуда взялся гепатит неизвестного типа

Ученые запустили международное расследование, чтобы узнать причины возникновения нового гепатита. Вот какие гипотезы уже не подтвердились:

новый гепатит не связан с вакцинацией против коронавируса. Известно, что дети были невакцинированные;

нет никакой связи с парацетамолом, передозировка которого может вызвать печеночную недостаточность;

лабораторные исследования исключили вирусные гепатиты типов A, B, C, D и E во всех случаях.

По данным ВОЗ, аденовирусы 41 типа обнаружили в 74 случаях гепатита. SARS-CoV-2 идентифицировали в 20 случаях. У 19 человек обнаружили одновременно две инфекции SARS-CoV-2 и аденовирус 41 типа.

Хотя аденовирус сейчас считается ведущей теорией, он не полностью объясняет тяжесть клинической картины. Аденовирусы – распространенные патогены, они обычно вызывают инфекции, которые организм самостоятельно вырабатывает иммунитет.

Ученые предполагают, что новый гепатит мог появиться в результате комбинации аденовируса с другим фактором, сделавшим его более сильным. Они отметили, что для подтверждения теорий и сбора информации нужно время.

Симптомы нового гепатита

пожелтение белой части глаз или кожи – желтуха;

темная моча;

фекалии серого цвета;

зуд кожи;

боли в мышцах и суставах;

высокая температура;

постоянное чувство усталости;

потеря аппетита;

боли в животе.

ВОЗ пока не рекомендует никаких ограничений. Но как во время поездок, так и без них родителям и опекунам следует быть внимательными к симптомам гепатита. При появлении следует обратиться за медицинской помощью.