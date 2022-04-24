О распространении болезни сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Болезнь подцепили 169 детей.

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Случаи заболевания зарегистрированы в:

Великобритании (114),

Испании (13),

Израиль (12),

Соединенных Штатах Америки (9),

Дании (6),

Ирландии (5),

Нидерланды (4),

Италии (4),

Норвегии (2),

Франции (2),

Румынии (1),

Бельгии(1).

Особенности болезни

Заболевания новым видом гепатита фиксируют преимущественно у детей от 1 месяца до 16 лет, одновременно в 10% случаях необходима трансплантация печени. Интересно, что у большинства больных не фиксировали повышенной температуры тела и лихорадки, при этом в 74 случаях были выявлены аденовирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания у людей.

Распространенные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (вирусы гепатита A, B, C, D и E), не были обнаружены ни в одном из этих случаев.

– сказали в ВОЗ.

У неизвестного гепатита, вероятно, есть связь с COVID-19, его зафиксировали в 20 случаях. Кроме того, в 19 случаях была обнаружена сопутствующая инфекция коронавируса и аденовируса.

Сейчас в странах, где было выявлено больше всего случаев заболевания, продолжаются расследование, которое будет включать:

подробную историю клинической болезни и влияния,

токсикологические тесты,

дополнительные микробиологические испытания.

В частности, это касается Великобритании, где недавно наблюдалось значительное увеличение количества аденовирусных инфекций в обществе, особенно среди детей. С похожей проблемой столкнулись и в Нидерландах.