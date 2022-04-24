Гепатит неизвестного происхождения: по странам Европы распространяется загадочная детская болезнь
Источник:ВОЗ
В США и в нескольких странах Европы зафиксировали случаи заражения детей гепатитом неизвестного происхождения. От него погиб уже один ребенок.
О распространении болезни сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Болезнь подцепили 169 детей.
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Случаи заболевания зарегистрированы в:
- Великобритании (114),
- Испании (13),
- Израиль (12),
- Соединенных Штатах Америки (9),
- Дании (6),
- Ирландии (5),
- Нидерланды (4),
- Италии (4),
- Норвегии (2),
- Франции (2),
- Румынии (1),
- Бельгии(1).
Особенности болезни
Заболевания новым видом гепатита фиксируют преимущественно у детей от 1 месяца до 16 лет, одновременно в 10% случаях необходима трансплантация печени. Интересно, что у большинства больных не фиксировали повышенной температуры тела и лихорадки, при этом в 74 случаях были выявлены аденовирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания у людей.
Распространенные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (вирусы гепатита A, B, C, D и E), не были обнаружены ни в одном из этих случаев.
– сказали в ВОЗ.
У неизвестного гепатита, вероятно, есть связь с COVID-19, его зафиксировали в 20 случаях. Кроме того, в 19 случаях была обнаружена сопутствующая инфекция коронавируса и аденовируса.
Сейчас в странах, где было выявлено больше всего случаев заболевания, продолжаются расследование, которое будет включать:
- подробную историю клинической болезни и влияния,
- токсикологические тесты,
- дополнительные микробиологические испытания.
В частности, это касается Великобритании, где недавно наблюдалось значительное увеличение количества аденовирусных инфекций в обществе, особенно среди детей. С похожей проблемой столкнулись и в Нидерландах.