Гепатит неизвестного происхождения: по странам Европы распространяется загадочная детская болезнь

24 апреля 2022 , 23:23
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Источник:

ВОЗ

В США и в нескольких странах Европы зафиксировали случаи заражения детей гепатитом неизвестного происхождения. От него погиб уже один ребенок.

О распространении болезни сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Болезнь подцепили 169 детей.

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Случаи заболевания зарегистрированы в:

  • Великобритании (114),
  • Испании (13),
  • Израиль (12),
  • Соединенных Штатах Америки (9),
  • Дании (6),
  • Ирландии (5),
  • Нидерланды (4),
  • Италии (4),
  • Норвегии (2),
  • Франции (2),
  • Румынии (1),
  • Бельгии(1).

Особенности болезни

Заболевания новым видом гепатита фиксируют преимущественно у детей от 1 месяца до 16 лет, одновременно в 10% случаях необходима трансплантация печени. Интересно, что у большинства больных не фиксировали повышенной температуры тела и лихорадки, при этом в 74 случаях были выявлены аденовирусы, которые вызывают острые респираторные заболевания у людей.

Распространенные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (вирусы гепатита A, B, C, D и E), не были обнаружены ни в одном из этих случаев.
– сказали в ВОЗ.

У неизвестного гепатита, вероятно, есть связь с COVID-19, его зафиксировали в 20 случаях. Кроме того, в 19 случаях была обнаружена сопутствующая инфекция коронавируса и аденовируса.

Сейчас в странах, где было выявлено больше всего случаев заболевания, продолжаются расследование, которое будет включать:

  • подробную историю клинической болезни и влияния,
  • токсикологические тесты,
  • дополнительные микробиологические испытания.

В частности, это касается Великобритании, где недавно наблюдалось значительное увеличение количества аденовирусных инфекций в обществе, особенно среди детей. С похожей проблемой столкнулись и в Нидерландах.

Автор: Альона Захарова