Типы гепатита

Источник: Минздрав

Причиной развития гепатита могут быть злоупотребления алкоголем, некоторые лекарства, но чаще всего, когда мы говорим о гепатите, речь идет о вирусном гепатите. Существует 5 основных вирусов гепатита – A, B, C, D и E, в частности B и C приводят к хроническим заболеваниям и являются наиболее частой причиной цирроза и рака печени. Все типы гепатита имеют различные пути передачи, механизмы повреждения печени и продолжительность заболевания.

К теме Почему может стать плохо при сдаче крови и что делать в таком случае

Гепатит В

Гепатит B вызывает вирус гепатита В. Вирус передается через кровь и другие жидкости организма инфицированного человека.

Пути передачи гепатита В: от матери к ребенку во время рождения, через незащищенные половые контакты, медицинские и другие манипуляции, связанные с контактом с кровью (татуировки, пирсинг) и использование нестерильных инструментов при употреблении наркотиков.

Стоит знать! Вирус гепатита B не передается через кормление грудью, объятия, поцелуи, рукопожатия, кашель, чихание, пользование общественными бассейнами.

Возможные осложнения гепатита В: хроническая болезнь печени и риск смерти от цирроза и рака печени.

Болезнь требует пожизненного лечения. Примерно у 30-50% детей, инфицированных в возрасте от 1 до 6 лет, развивается хронический гепатит B. В 20-30% людей, инфицированных гепатитом B в детстве, в дальнейшем развивается цирроз и рак печени. Лечение длится от 12 до 24 недель. Хронический гепатит B – неизлечим.

Вирус гепатита A

Гепатит А называют желтухой – это острая инфекционная болезнь, которая поражает печень, передается фекально-оральным путем через потребление грязных продуктов или воды. Вирус гепатита А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко завершается смертью.

Симптомы гепатита Источник: Минздрав повышенная температура,

слабость,

отсутствие аппетита,

диарея,

рвота,

неприятные ощущения в животе,

моча становится темной,

пожелтение кожи и белков глаз.

Вирус гепатита C

Вирус может вызвать как острую, так и хроническую инфекцию, а может протекать бессимптомно. Симптомы достаточно неспецифические, человек может чувствовать усталость и не знать, что болен гепатитом С. Лечение занимает от 12 до 24 недель.

Гепатит C передается путем проникновения вируса в кровь. Кроме того, гепатит C передается половым путем.

Меры профилактики гепатита C:

рекомендации ВОЗ

соблюдайте гигиену рук; следите за безопасным выполнением медицинских инъекций; донорскую кровь следует тестировать гепатитами B и C; повысить информированность медицинского персонала о путях инфицирования гепатитом C; правильно и регулярно использовать презервативы; употреблять термически обработанную пищу, хорошо мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень, кипятить воду, не пить из открытых источников.

Гепатит D

Вирус гепатита D – небольшой РНК-содержащий инфекционный агент является вирусом-сателлитом, для развития инфекции необходимо, чтобы клетки были уже заражены вирусом гепатита B.

Может иметь как острое, так и хроническое течение. Вирус передается при контакте с кровью или другими физиологическими жидкостями инфицированного. От матери к ребенку передается редко.

Одновременное инфицирование гепатитами B и D может привести к гепатиту в умеренной или тяжелой форме, но обычно наступает полное выздоровление и хронический гепатит D развивается редко (менее чем у 5% случаев острого гепатита).

Гепатит Е

Гепатит E – передается фекально-оральным путем, имеет доброкачественное течение, однако у беременных и рожениц может иметь тяжелое течение с развитием печеночной энцефалопатии и высокими рисками смерти. Вирус сравнительно нестоек во внешней среде, погибает при кипячении, под воздействием антисептиков, однако может длительно сохраняться в пресной воде.

Как обнаружить гепатит

Это важно! Данные ВОЗ свидетельствуют, что в мире только 9% людей с хроническим вирусом гепатита B и 20% из инфицированных вирусным гепатитом C знают о своем диагнозе.



60% заболеваний печени возникают из-за инфицирования вирусными гепатитами B и С. Кроме того, в мире около 15 миллионов человек имеют хроническую инфекцию гепатита D.



Единственный возможный способ диагностики гепатита – тестирование.

Для анализа берут кровь из вены и проводят сразу несколько тестов. Они могут включать:

Тесты на гепатит А

Антитела к вирусу гепатита A (IgM). Тест может обнаружить только антитела IgM. Они появляются в крови через 2 – 3 недели после инфицирования и сохраняются в течение 2 – 6 месяцев. Положительный результат свидетельствует о том, что инфекция активна сейчас.

Антитела к вирусу гепатита А (IgM и IgG). Тест находит два вида антител: IgM и IgG. Положительный результат означает, что человек делал прививки против гепатита или был инфицирован, с помощью теста можно определить, когда именно. Если есть подозрения на острую форму гепатита, нужно отдельно сдать тест только на антитела IgM.

Тесты на гепатит B

Антитела к антигену вируса гепатита B (IgM). Тест выявляет только антитела IgM. Положительный результат указывает на то, что инфекция активна в момент сдачи теста.

Антитела к ядерному антигену вируса гепатита B (IgM и IgG) – тест находит два вида антител: IgM и IgG. Положительный результат означает, что человек был заражен вирусом гепатита B, но не показывает, когда именно. При подозрении на острую форму, дополнительно назначают тест только на антитела IgM.

Поверхностный антиген вируса гепатита В. Тест выявляет белок, который находится на поверхности вируса гепатита B. Это свидетельствует либо об острой, либо о хронической форме гепатита. Чтобы уточнить диагноз, нужны дополнительные тесты.

Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита B. Положительный результат означает, что человек переболел гепатитом и уже выздоровел. Результат также будет положительным в случае прививки против гепатита.

Тесты на гепатит С

Антитела к вирусу гепатита С. Положительный результат означает, что человек был заражен, но с помощью теста можно определить, когда именно. Чтобы уточнить диагноз, нужны дополнительные тесты.

Тест на РНК вируса. С помощью анализа можно подтвердить, что инфекция активна сейчас.

Профилактика гепатита

Чтобы предупредить гепатит B, в первые 24 часа после рождения малышу можно сделать прививку. В целом нужно вакцинироваться трижды. Вторую дозу вводят в 2 месяца, третью – в полгода.

Это важно, поскольку гепатит B опасен именно для младенцев до года. Чтобы защита была полноценной, нужно все три инъекции. Прививка предотвращает инфекцию и ее хронические последствия на 96%. Защита сохраняется около 20 лет, а в некоторых случаях – в течение всей жизни.



Вакцинация против гепатита возможна / Фото Getty Images

Взрослому, в случае отсутствия вакцинации в детстве, следует обратиться к семейному врачу и проконсультироваться о прививке.

Также предупредить можно инфекцию гепатита D путем вакцинации против гепатита В.

Есть прививки против гепатита A – эта вакцина не включена в календарь прививок, поэтому ее следует покупать самостоятельно. Вакцины от гепатита C не существует.