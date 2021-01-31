В Германии допустили использование вакцин из России и Китая: при каком условии
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что не против использования в Германии вакцин против коронавируса из России или Китая.
Источник: DPA
Чтобы говорить об этом предметно, вакцина, безусловно, должна пройти обычный процесс одобрения в Евросоюзе, пояснил глава Минрава Германии.
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Если вакцина безопасна и эффективна, независимо от того, в какой стране она была произведена, тогда она, конечно, может помочь в борьбе с пандемией,
– подчеркнул Шпан.
Заметим, что по состоянию на 31 января в Германии подтвердили 2 224 911 случай коронавируса. От осложнений, вызванных недугом, умерли 57 152 человека. Вылечиться удалось 1 939 753 пациентам.
Ранее в Германии озвучили условия для производства российской вакцины "Спутник V" в ЕС. Это возможно только после того, как препарат сертифицирует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Что стоит знать о российской и китайской вакцинах
- ВОЗ не рекомендует использовать "Спутник V" – российскую вакцину от COVID-19. Поскольку, данные о ее эффективности не подтверждены.
- Данные о качестве китайского препарата CoronaVax являются противоречивыми. Но если эффективность будет превышать 70%, его приобретет Украина.
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