Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что не против использования в Германии вакцин против коронавируса из России или Китая.

Источник: DPA

Чтобы говорить об этом предметно, вакцина, безусловно, должна пройти обычный процесс одобрения в Евросоюзе, пояснил глава Минрава Германии.

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Если вакцина безопасна и эффективна, независимо от того, в какой стране она была произведена, тогда она, конечно, может помочь в борьбе с пандемией,

– подчеркнул Шпан.

Заметим, что по состоянию на 31 января в Германии подтвердили 2 224 911 случай коронавируса. От осложнений, вызванных недугом, умерли 57 152 человека. Вылечиться удалось 1 939 753 пациентам.

Ранее в Германии озвучили условия для производства российской вакцины "Спутник V" в ЕС. Это возможно только после того, как препарат сертифицирует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Важно! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил свою позицию относительно вакцинирования украинцев российской вакциной. Он против, даже если "Спутник V" признают действенным.

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