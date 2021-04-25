Инцидент предположительно произошел утром 21 апреля в местном центре вакцинации. 40-летняя медсестра готовила шприцы для прививок.
Похожая ситуация Во Франции 140 человек вместо вакцины Pfizer ошибочно вкололи физраствор
Вместо вакцины женщина набрала в шприцы физраствор
Однако, как сообщают СМИ, женщина уронила одну из ампул и разбила ее. Поэтому в шприцы она набрала не вакцину, а физраствор.
Чтобы скрыть свой поступок, медицинская работница никому ничего не сказала. Только 24 апреля она поделилась правдой с сотрудницей. О происшествии узнало руководство и женщина сразу осталась без работы. Ее уже допросили правоохранители, которые и открыли уголовное дело.
Сейчас определить, кому вкололи физраствор, нельзя
Проблема в том, что пока выяснить, кто именно остался без настоящей вакцины, нельзя. Уже 5 мая всем, кто получал прививки этой партией, придется сдавать тесты на антиген.
Коротко о вакцинации в Германии
- В декабре 2020 года в Германии началась массовая вакцинация населения.
- В стране действует поэтапный план прививки от коронавируса.
- 16 апреля препаратом от AstraZeneca вакцинировалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель.