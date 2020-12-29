В Германии случай нового штамма коронавируса мог быть уже в ноябре. Как сообщают СМИ, именно от мутировавшего COVID-19 умер пожилой мужчина.

Мутировавшим коронавирусом болели также дочь и жена умершего

Новый штамм якобы обнаружили не только у умершего пациента, но и у его жены. Об этом сообщает Die Welt ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Нижней Саксонии.

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Эксперты Минздрава выяснили, что дочь умершего была в ноябре в Великобритании, где и инфицировалась новым штаммом болезни. И дочь, и жена умершего успешно выздоровели от коронавируса.

Результаты по новому штамму в Германии подтвердила референтная лаборатория в берлинской клинике "Шарите".

Главное о новом штамме коронавируса

О мутировавшем коронавирусе в Великобритании сообщили в декабре.

Новый штамм обнаружили бы еще в сентябре, однако широко распространяться он начал в конце ноября.

Особенность этого вируса в том, что он гораздо более заразен, чем предыдущий.

Болезнь уже обнаружили в ряде стран мира.

Несколько десятков государств прекратили с Великобританией пассажирское сообщение.



Что известно о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала