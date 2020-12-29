В Германии мутировавший COVID-19 обнаружили еще в ноябре, – СМИ
В Германии случай нового штамма коронавируса мог быть уже в ноябре. Как сообщают СМИ, именно от мутировавшего COVID-19 умер пожилой мужчина.
Мутировавшим коронавирусом болели также дочь и жена умершего
Новый штамм якобы обнаружили не только у умершего пациента, но и у его жены. Об этом сообщает Die Welt ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Нижней Саксонии.
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Эксперты Минздрава выяснили, что дочь умершего была в ноябре в Великобритании, где и инфицировалась новым штаммом болезни. И дочь, и жена умершего успешно выздоровели от коронавируса.
Результаты по новому штамму в Германии подтвердила референтная лаборатория в берлинской клинике "Шарите".
Главное о новом штамме коронавируса
- О мутировавшем коронавирусе в Великобритании сообщили в декабре.
- Новый штамм обнаружили бы еще в сентябре, однако широко распространяться он начал в конце ноября.
- Особенность этого вируса в том, что он гораздо более заразен, чем предыдущий.
- Болезнь уже обнаружили в ряде стран мира.
- Несколько десятков государств прекратили с Великобританией пассажирское сообщение.
Что известно о новом штамме коронавируса / Инфографика 24 канала
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