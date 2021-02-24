Германия уже столкнулась с третьей волной пандемии. Власти опасаются, что имеющиеся вакцины могут быть неэффективными против новых штаммов, которые сейчас циркулируют в стране.

Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на заседании парламентской фракции.

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Третья волна коронавируса в Германии

Власть не может закрывать глаза на тот факт, что имеет дело с третьей волной,

– сказала Меркель.

При этом она отметила, что в случае, если в Германии начала распространяться "южноафриканская" мутация коронавируса, есть опасность того, что имеющиеся вакцины окажутся недостаточно эффективными. В связи с этим она призвала воздержаться от значительных послаблений локдауна.

Меркель при этом конкретизировала свое видение о том, как нужно снимать ограничения в трех сферах – социальные контакты, образовательные учреждения и различные отрасли экономики, в том числе магазины, рестораны и гостиницы.

К следующей конференции с участием премьер-министров федеральных земель необходимо разработать конкретные этапы смягчения локдауна и необходимые условия для каждого из них.

При этом на каждом этапе ослабления ограничений необходимо предотвратить рост новых заражений и необходимость введения нового локдауна.

Коронавирус в Германии