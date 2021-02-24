В Германии началась третья волна коронавируса, – Меркель
Германия уже столкнулась с третьей волной пандемии. Власти опасаются, что имеющиеся вакцины могут быть неэффективными против новых штаммов, которые сейчас циркулируют в стране.
Источник:DW
Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на заседании парламентской фракции.
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Третья волна коронавируса в Германии
Власть не может закрывать глаза на тот факт, что имеет дело с третьей волной,
– сказала Меркель.
При этом она отметила, что в случае, если в Германии начала распространяться "южноафриканская" мутация коронавируса, есть опасность того, что имеющиеся вакцины окажутся недостаточно эффективными. В связи с этим она призвала воздержаться от значительных послаблений локдауна.
Меркель при этом конкретизировала свое видение о том, как нужно снимать ограничения в трех сферах – социальные контакты, образовательные учреждения и различные отрасли экономики, в том числе магазины, рестораны и гостиницы.
К следующей конференции с участием премьер-министров федеральных земель необходимо разработать конкретные этапы смягчения локдауна и необходимые условия для каждого из них.
При этом на каждом этапе ослабления ограничений необходимо предотвратить рост новых заражений и необходимость введения нового локдауна.
Коронавирус в Германии
- Локдаун в стране продолжается до 7 марта.
- Закрытыми остаются гостиницы, рестораны, кафе, театры, кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек.
- В то же время федеральные земли получили право самостоятельно решать, когда и в какой форме восстанавливать работу школ и детских садов.
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