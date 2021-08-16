В других регионах Германии согласились начать прививку третьей дозой вакцины с сентября этого года. Там еще продолжаются мероприятия по подготовке к кампании по вакцинации.

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Вакцинация третьей дозой в Германии

Третью дозу вакцины предлагают постояльцам домов для пожилых людей, лицам, которые нуждаются в уходе, и людям от 80 лет. Еще одной предпосылкой для получения третьей прививки является минимальный срок в шесть месяцев, который должен пройти после второй прививки.

Реакция экспертов

Из-за узкой направленности ревакцинации в минздраве страны не ожидают большого наплыва желающих сделать третью прививку в центрах вакцинации. Там считают, что большинство прививок третьей дозой вакцины будет организовано с помощью семейных врачей.

Глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс (Thomas Mertens) сдержанно отреагировал на планы немецких властей. Он считает вакцинацию третьей дозой в сентябре преждевременной, но не вредной.

Вакцинация третьей дозой в других странах

Источник: ВОЗ